Il Papa: "Quanti vogliono guerra si convertano a dialogo e pace"

"In questo ultimo giorno di giugno imploriamo il Sacro Cuore di Gesù di toccare il cuore di quanti vogliono la guerra, perché si convertano a progetti di dialogo e di pace". Lo ha detto papa Francesco durante l'Angelus. "Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar, e tanti altri posti dove si soffre tanto a causa della guerra", ha aggiunto il Pontefice.

Papa: "Viviamo anche noi in tempi di martirio"

"Oggi si ricordano i protomartiri romani, anche noi viviamo in un tempo di martirio, ancor più dei primi secoli. In varie parti del mondo tanti nostri fratelli e sorelle subiscono discriminazioni e persecuzioni a causa della fede, fecondando così la Chiesa. Tanti poi affrontano un martirio a guanti bianchi, sosteniamoli con la nostra preghiera e lasciamoci ispirare dalla loro testimonianza di amore per Cristo". Lo ha detto Papa Francesco dopo l’Angelus in piazza San Pietro.