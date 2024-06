Papa all’Angelus: “L’autorità che non è servizio è dittatura”

Lo ha riferito il Pontefice, in occasione della messa nella Basilica vaticana per la solennità dei Santi Patroni, celebrata dopo la benedizione dei Pallii per i nuovi arcivescovi metropoliti. “Penso con dolore ai fratelli e alle sorelle che soffrono per la guerra. Che Dio li sostenga nella lotta per la pace”, ha aggiunto

"Le chiavi di Pietro sono le chiavi di un Regno, che Gesù non descrive come una cassaforte o una camera blindata, ma con altre immagini: un piccolo seme, una perla preziosa, un tesoro nascosto, una manciata di lievito, cioè come qualcosa di prezioso e di ricco, sì, ma al tempo stesso di piccolo e di non appariscente". Lo ha riferito Papa Francesco all'Angelus, in occasione della messa nella Basilica vaticana per la solennità dei Santi Pietro e Paolo, celebrata dopo la benedizione dei Pallii per i nuovi arcivescovi metropoliti. "Quelle chiavi rappresentano il ministero di autorità che Gesù gli ha affidato a servizio di tutta la Chiesa: perché l'autorità è servizio. E l'autorità che non è servizio è dittatura”, ha aggiunto.

Papa: “Coltivare virtù come l’umiltà”



"Per raggiungerlo, perciò, non serve azionare meccanismi e serrature di sicurezza, ma coltivare virtù come la pazienza, l'attenzione, la costanza, l'umiltà", ha sottolineato il Pontefice. Dunque, "la missione che Gesù affida a Pietro non è quella di sbarrare le porte di casa, permettendo l'accesso solo a pochi ospiti selezionati, ma di aiutare tutti a trovare la via per entrare, nella fedeltà al Vangelo di Gesù. Perché tutti, tutti, tutti possano entrare". "E Pietro lo farà per tutta la vita, fedelmente, fino al martirio, dopo aver sperimentato per primo su di sé, non senza fatica e con tante cadute, la gioia e la libertà che nascono dall'incontro con il Signore. Lui per primo, per aprire la porta a Gesù, ha dovuto convertirsi, e non è stato facile”, ha proseguito il Papa.

“C’è bisogno di una Chiesa e società dalle porte aperte”



"Alla vigilia dell'anno giubilare, soffermiamoci sull'immagine della porta. Il Giubileo, infatti, sarà un tempo di grazia nel quale apriremo la Porta Santa, perché tutti possano varcare la soglia di quel santuario vivente che è Gesù e, in Lui, vivere l'esperienza dell'amore di Dio che rinvigorisce la speranza e rinnova la gioia. E anche nella storia di Pietro e di Paolo ci sono delle porte che si aprono. Meditiamo su questo”, ha riferito nella messa nella Basilica vaticana. “Intanto ci prepariamo ad aprire la Porta Santa, quest'anno", ha aggiunto il Pontefice, per poi sottolineare: "Oggi gli arcivescovi metropoliti nominati nell'ultimo anno ricevono il Pallio. In comunione con Pietro e sull'esempio di Cristo, porta delle pecore, sono chiamati ad essere pastori zelanti, che aprono le porte del Vangelo e che, con il loro ministero, contribuiscono a costruire una Chiesa e una società dalle porte aperte”.