Live In, a Tribù Antonio Tajani: "Sì alla difesa comune europea"

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato l’ospite della nuova puntata di Tribù, il talk con i protagonisti della politica italiana che torna su Sky TG24 in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Oggi il talk si è tenuto durante Live In, in diretta da Palazzo Reale, a Milano, con il format di Sky TG24 che porta l’informazione nelle città italiane con incontri, dibattiti, panel, interviste e ospiti italiani ed internazionali. Per Tajani, sulla situazione in Medio Oriente, il conflitto tra Hamas e Israele deve cessare: "Basta guerra, è l'ora del dialogo". E ribadisce il "no" a un'escalation a Rafah. Per il ministro, inoltre, devono cessare anche "gli attacchi con razzi verso Israele" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Mentre sull'altro conflitto, quello tra Mosca e Kiev, Tajani ha sottolineato che il nostro Paese "non è in guerra con la Russia" ( LE NEWS IN DIRETTA ). E sempre sul tema dei conflitti, il vicepremier ha ribadito: "Dobbiamo essere capaci di difenderci a livello europeo". E sulla Nato, il ministro degli Esteri lancia un messaggio al segretario generale Stoltenberg: "Sulle armi italiane, decidiamo noi". L'obiettivo del 2% del Pil per la spesa militare, "è giusto, va raggiunto, ma per l'Italia devono essere scorporati da questa cifra tutti gli investimenti che si fanno per le numerosissime missioni militari nel mondo".

Le riforme del governo e la posizione di Forza Italia

Mentre sulle riforme del governo, Tajani ha detto che si lavora su quelle della Giustizia, del Premierato e dell'Autonomia: "Devono marciare insieme". "Non c’è un rapporto tra le riforme e la durata dell’esecutivo", ha poi sottolineato. Mentre sul ruolo del suo partito, Forza Italia, il ministro ha spiegato che FI si pone tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Ma sul sostegno all'esecutivo non ci devono essere dubbi: "Non provocheremo mai problemi di lealtà e Forza Italia voterà sempre la fiducia al governo. Ma se c'è qualcosa che non va, lo diremo sempre in maniera molto chiara".

Maggioranza ideale Ue? "Popolari, liberali e conservatori"

Poi un passaggio anche sulle elezioni europee. La maggioranza ideale in Ue? "Popolari, liberali e conservatori", dice Tajani. "Sono per l'elezione diretta del Presidente della Commissione Ue", ricorda. E su un suo ruolo europeo, chiarisce: "Il mio bagaglio deve essere utilizzato per la politica estera del nostro Paese, quindi ritengo giusto continuare a lavorare come ministro degli Esteri, occupandomi anche tanto di Europa, certo". Mentre sull’ambiente, Tajani ha spiegato: "Dobbiamo avere un progetto molto forte per ridurre l’inquinamento, lavorando tantissimo sulla ricerca". Serve fare un lavoro "per soluzioni concrete da far usare alle imprese". Quindi: "Lotta al cambiamento climatico, ma con scelte pragmatiche". Invece, sui migranti, il ministro chiarisce: "Lavoriamo per averne più regolari".

