"Abbiamo bisogno del cinema, della sua sensibilità, della sua arte, delle sue visioni plurali. La storia del cinema ci ha fatto conoscere e apprezzare queste sue capacità". Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presentazione dei candidati ai premi David di Donatello al cinema italiano, al palazzo del Quirinale.

"Molte sale cinematografiche continuano a soffrire" anche dopo il Covid "e non sono poche le città" che "non dispongono più di sale accessibili. È un tema che presenta evidenti risvolti sociali e non può essere considerato solo dal punto di vista degli equilibri commerciali. Le sale sono un luogo di incontro", ha detto il capo dello Stato. "Con il medesimo impegno per assicurare costante vitalità al tessuto civile vanno preservate le librerie", che "costituiscono dei beni preziosi, che oltre alla loro portata economica, hanno una grande valenza per la comunità e per il grado di civiltà". E poi "va posta attenzione a quei settori artistici e dello spettacolo che si propongono a pubblici più limitati, ma esprimono contenuti di alto valore e qualità", ha affermato il presidente della Repubblica.