Decreto Pnrr, al Senato il governo chiede il voto di fiducia

Il dl Pnrr

L’esame del dl, per il quale in Commissione non è stato dato il mandato al relatore, è iniziato stamattina nell’Aula del Senato con la discussione generale. Il decreto Pnrr contiene, tra l’altro, le contestate misure che riguardano aborto e consultori: consentono alle associazioni anti-abortiste, anche chiamate pro vita, di operare all'interno dei consultori familiari. A Palazzo Madama i tempi sono stretti, in quanto il dl va convertito entro il primo maggio. Per questo era già nell’aria che il testo sarebbe stato blindato con la fiducia. Non ci sarà, quindi, alcuna modifica. Resta il nodo dei rilievi Ue sulla disomogeneità della materia riguardante l'aborto ma al momento l'unica via per modificare la norma potrebbe essere quella di un successivo provvedimento.