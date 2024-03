Il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità: “Non possiamo negare il cammino che abbiamo fatto, anzi questo ci deve incoraggiare” ma bisogna ricordare le donne “che ancora non hanno diritti di base, non solo il voto ma la possibilità di accedere alle professioni, all’università, ai luoghi pubblici, di andare libere per strada senza paura”

“Non possiamo negare il cammino che abbiamo fatto, anzi questo ci deve incoraggiare. Certo ancora, anche in Italia ma soprattutto in altre parti del mondo, la situazione è estremamente pesante per le donne”. A dirlo è il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella, che ospite a Sky TG24 pochi giorni dopo la Giornata internazionale della donna ricorda le “donne che ancora non hanno diritti di base, non solo il voto ma la possibilità di accedere alle professioni, all’università, ai luoghi pubblici, di andare libere per strada senza paura. Tutto questo ci riguarda”.