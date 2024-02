Per le donne che denunciano la strada è in salita: si ritrovano sole, spesso senza un lavoro e senza soldi. Per sostenerle dal punto di vista economico, il microcredito - un prestito a tasso agevolato - è pensato per offrire loro un'opportunità di riscatto. La presidente del centro Evaluna di Messina, dove è stato erogato per la prima volta: "È uno strumento di enorme portata, permette alle donne di uscire dalla violenza economica e ricominciare"

Non c'è libertà senza indipendenza economica. Soprattutto per le vittime di violenza, che dopo aver denunciato si trovano sole, spesso con dei figli da mantenere, in molti casi senza un lavoro e senza denaro. Uno strumento pensato per sostenere le donne che si trovano a fare i conti con l'insieme di queste difficoltà è il microcredito di libertà, erogato per la prima volta a Messina (la seconda in Sicilia) a una vittima presa in carico dal Centro antiviolenza dell'associazione Evaluna, che ospita e assiste circa 40 donne - e seguita dai servizi sociali del Comune che hanno supportato e accompagnato la donna e i suoi figli. Le somme ottenute dalla vittima saranno utilizzate per garantire ai figli un ambiente di vita più confortevole e far fronte ai debiti accumulati dopo l'allontanamento dell'ex compagno violento.

Ricominciare con il microcredito

Il microcredito di libertà è un prestito a tasso agevolato pensato per dare opportunità di riscatto a chi normalmente non sarebbe ammesso a un prestito bancario, in assenza di garanzie. Diventa quindi uno strumento per promuovere l'autonomia delle donne e contrastare la violenza economica, finanziato con un fondo di garanzia da 3 milioni di euro, frutto dell'accordo tra Ministero delle Pari Opportunità, Abi, Federcasse, Caritas e Ente Nazionale del Microcredito. Il sostegno è rivolto alle donne assistite dai CAV (Centri Anti Violenza) oppure ospiti nelle Case Rifugio che non troverebbero facilmente accesso al tradizionale credito bancario.