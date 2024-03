L'aborto diventa un diritto della Costituzione francese

In realtà nel corso delle approvazioni parlamentari il testo originale è stato modificato per ottenere l’approvazione anche dei parlamentari più conservatori, in particolare al Senato. Ecco perché in definitiva l’aborto non viene inserito all’elenco dei diritti fondamentali, ma tutelato in quanto “libertà delle donne di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza secondo le modalità individuate dalla legge”. Questa formula più sfumata, che lascia insoddisfatti i movimenti femministi, lascia aperta la possibilità che un Governo futuro limiti le modalità di accesso all’aborto - per esempio limitando il numero di settimane in cui è consentito - mettendo a rischio la libertà di scelta ( ECCO COSA CAMBIA ). Tuttavia, tutti i promotori della legge sono d’accordo nel dire che quello che emerge da questo voto francese è un messaggio simbolico importante.

L'attivista: "Spero che le nuove generazioni vincano domani"

Sono d’accordo anche le femministe che si sono battute per la legalizzazione dell’aborto in Francia ormai 50 anni fa. Come Annie Chemla, che abbiamo intervistato e di cui trovate il video in testa a questo articolo. Chemla ha raccontato in un libro uscito di recente, intitolato “Nous l’avons fait” (L’abbiamo fatto) ed edito da Editions Du Detour, la sua battaglia come attivista del Movimento per la Libertà dell’Aborto e della Contraccezione (MLAC) nella Francia degli anni ’70, che portò a una legge - la legge Veil dal nome di Simone Veil, allora ministra della Salute - che per prima consentiva alle donne di abortire senza ricorrere alla clandestinità e rischiare troppo spesso la propria vita. “La frase che è stata approvata per entrare nella Costituzione non ha molto senso a livello giuridico e non è formulata come avrei voluto”, ci ha detto Chemla, “Ma non è grave perché su questo tema, come sugli altri, progrediremo. La legge Veil era molto restrittiva in materia di aborto, era cara e non rimborsata dallo Stato, non aperta alle minorenni né alle straniere, ma nei 50 anni successivi la legge è stata migliorata. Ecco, spero e penso che per quanto riguarda il diritto all’aborto nella Costituzione seguiremo lo stesso percorso. Ho fiducia che le nuove generazioni di donne riusciranno a vincere domani, come noi abbiamo vinto ieri”.