Sondaggio, per il 47% il voto in Sardegna non avrà effetti sul governo

Secondo quanto emerge dall'ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24, la vittoria di Todde non condizionerà la stabilità dell’esecutivo. Per il 38% degli intervistati Meloni rimarrà in carica fino a fine legislatura. Agli elettori Pd e M5s piace il campo largo: il 65% è favorevole all’alleanza nazionale stabile. In salita i giudizi negativi sul governo ma per le intenzioni di voto FdI è sempre il primo partito (anche se in calo) mentre rimontano dem e pentastellati