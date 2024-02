Il progetto del campo largo Pd-M5s, sperimentato con successo nelle elezioni in Sardegna, deve partire dalla "ricchezza delle differenze". "E credo che sia lo stesso tipo di percorso che noi dobbiamo fare in maniera nazionale". A dirlo è Alessandra Todde, la nuova presidente sarda, a Non stop news di Rtl 102.5. "Dobbiamo perseguire nel progetto complessivo quello che ci unisce e i temi comuni. Poi è ovvio che ci saranno delle differenze. Siamo forze politiche diverse. La cosa importante è non considerare la subalternità, perché questo non è corretto, ed essere partner compatibili ragionando su un progetto forte che possa convincere gli elettori anche a livello nazionale", ha aggiunto.