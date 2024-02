Il primo discorso della neo governatrice dopo il testa a testa con Truzzu: “Le donne hanno fatto la differenza. Voglio una Sardegna nuova e moderna”. E sull'intesa tra Dem e Movimento dice: "Credo che la Sardegna non sia un laboratorio perché i sardi non sono delle cavie. Questa è l'unica strada percorribile"

Alleanza Pd-M5S unica strada percorribile

"Credo che la Sardegna non sia un laboratorio perché i sardi non sono delle cavie: sono stata contentissima di condividere questo passaggio con Giuseppe Conte ed Elly Schlein che mi hanno supportato per tutta la campagna, sono molto contenta che questo progetto di unione possa avere trovato in Sardegna un progetto solido per dimostrare che la nostra alleanza può funzionare, ha aggiunto Todde, sottolineando che bisogna anche in altre realtà "creare un progetto solido che possa convincere un elettorato che vuole unità: credo che l'alleanza tra Pd e M5s sia l'unica strada percorribile".