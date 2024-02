A scrutinio non ultimato si profila la vittoria per Alessandra Todde. Lo sfidante del centrodestra ha ottenuto meno voti di quelli della coalizione. Spicca il risultato nel capoluogo, città di cui Truzzu è sindaco: qui ha preso il 35% contro il 53% dell’avversaria

Lo scrutinio delle elezioni regionali in Sardegna non è ancora ultimato (lo spoglio è al momento a 1.822 sezioni chiuse su 1.844). Alessandra Todde e Paolo Truzzu sono separati da pochi voti ma si profila la vittoria di misura della candidata sostenuta da Pd e M5s sul rivale del centrodestra. Un risultato in cui sembrerebbe essere stato decisivo il voto disgiunto. Truzzu ha infatti ottenuto per ora circa 327 mila voti, mentre le liste che lo sostengono hanno raggiunto quota 333 mila. Mancano quindi all’appello 5mila preferenze tra il suo 45% personale e il quasi 49% della coalizione. Questi elettori hanno scelto un altro candidato presidente (presumibilmente Todde o Soru). Ad esempio Todde ha preso oltre 40 mila preferenze più della coalizione.