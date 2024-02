Europee, ok all’emendamento per il voto degli studenti fuori sede

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il via libera all'unanimità all'emendamento al dl elezioni, presentato da Fratelli d’Italia, che riguarda la possibilità di votare per gli studenti fuori sede per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024. Tutti i gruppi hanno aggiunto la firma alla proposta. Meloni: “Importante passo in avanti per rafforzare la partecipazione al voto”. Ecco cosa c’è da sapere e quali sono i dubbi delle opposizioni