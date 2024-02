Terzo mandato, la Lega ritira l'emendamento per i sindaci: ma resta per i governatori

Grande attesa per il voto della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama sul provvedimento del Carroccio per estendere gli incarichi ai presidenti di Regione che vedrà la maggioranza divisa. FdI e FI infatti non lo sosterranno ascolta articolo

La Lega ha ritirato l'emendamento per il terzo mandato ai sindaci. La proposta aveva avuto il parere contrario del governo. Il provvedimento riguardava i grandi Comuni, quelli con più di 15mila abitanti. Rimane sul tavolo, per ora, la proposta di modifica che riguarda il terzo reincarico ai governatori e che in modo particolare coinvolge il governatore del Veneto, Luca Zaia. Il segretario del Carroccio, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla domanda se i parlamentari della Lega accoglieranno l'invito di Balboni di ritirare l'emendamento sul terzo mandato ai presidenti di Regione ha risposto: "Vota il parlamento, andiamo avanti. Vota il parlamento, non l'ascolteranno". Dopo la seduta di questa mattina si è riunita di nuovo la commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama per proseguire il voto degli emendamenti al dl elezioni. A quanto si apprende dovrebbe essere una seduta veloce che punta a concludere il voto sulle proposte di modifica quanto prima.

Toti: "Vincolo terzo mandato non esiste in nessuno Stato d'Europa" Sul tema è intervenuto anche il governatore della Liguria Giovanni Toti che, intervistato a 'Mattino Cinque' su Canale 5, ha affermato: "Sento con grande faccia tosta parlamentari, che sono in Parlamento dagli anni Novanta del secolo scorso, una trentina d'anni mal contati, concionare contro il terzo mandato di sindaci e amministratori che sono sul territorio, il vincolo del terzo mandato non esiste in nessuno Stato d'Europa". Toti ha aggiunto: "Il sindaco di Bordeaux è stato in carica per cinquant'anni, il sindaco di Hannover per trentaquattro anni, quello di Nizza lo è da molti anni, nessuno si è mai posto il problema, - sottolinea Toti - perlopiù in un Paese come l'Italia dove ci sono ministri, parlamentari, presidenti del Consiglio, che si sono avvicendati per decenni, addirittura il presidente della Repubblica sta facendo un secondo mandato e ne sono lieto". "Si sta creando uno scontro tra la periferia e il centro, tra un parlamento scelto perlopiù dalle segreterie dei partiti e quasi tutti i sindaci delle grandi città e i governatori dei territori, che dicono 'lasciamo scegliere gli elettori', a me sembra talmente semplice questa cosa, il terzo mandato fu un vincolo messo in un'altra epoca per inseguire un populismo un po' come quello grillino", commenta.