Nel Giorno del ricordo, in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo istriano, la premier parteciperà alla cerimonia solenne che si terrà al monumento nazionale della Foiba di Basovizza, per commemorare le vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra. Ministro Sangiuliano: “C'è stato un lungo buco nero, quasi un'altra foiba, quella della memoria”. Mattarella: “Oblio è affronto alle vittime e danno per coscienza collettiva” ascolta articolo

Oggi (10 febbraio) è il Giorno del ricordo, in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo istriano. “Il mio pensiero va ai Martiri delle Foibe e agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. L'Italia onora la memoria di chi fu vittima di quegli orrori disumani e non dimentica il dolore patito da chi fu costretto ad abbandonare la propria casa e la propria terra per amore dell'Italia”, ha scritto Giorgia Meloni sui social. La premier alle 10.30 parteciperà alla cerimonia solenne che si terrà al monumento nazionale della Foiba di Basovizza, per commemorare le vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra.

Sangiuliano: “C'è stato un buco nero, una foiba della memoria” Tanti i politici che hanno commemorato questa giornata. “C'è stato un lungo buco nero, quasi un'altra foiba, quella della memoria. In Italia c'era un forte partito comunista e gli infoibatori erano comunisti, c'era quindi un tema ideologico. Siamo usciti da questo oblio con un lungo percorso molto travagliato”, ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al Tg2. Riguardo alla possibilità di fare un Museo del ricordo a Roma ha spiegato: “Il disegno di legge è stato già approvato dal governo, prima firmataria la premier Giorgia Meloni, per raccontare alle giovani generazioni soprattutto che cosa accadde. Auspico che quando il ddl approderà in Parlamento ci sia la convergenza di tutte le forze politiche”. "Oggi ricordiamo il massacro delle Foibe e l'esodo Giuliano dalmata, tragedia troppo a lungo negata e sepolta. Ricordiamo chi fu ucciso, massacrato e cacciato dalla propria terra dai partigiani titini per la sola colpa di essere italiano", ha scritto sui social anche Matteo Renzi, segretario di Italia viva. leggi anche Foibe, il 10 febbraio è il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime

Mattarella: “Oblio è affronto alle vittime e danno per coscienza collettiva” Al Quirinale la cerimonia per celebrare il Giorno del ricordo si è tenuta ieri. Nel Salone dei Corazzieri è stato proiettato anche un docu-film in cui una famiglia racconta la storia del nonno Mate Cipčić Bragadin, gettato nella grande foiba di Kevina Jama il 25 settembre del 1943. “Non si cancellano pagine di storia, tragiche e duramente sofferte. I tentativi di oblio, di negazione o di minimizzare sono un affronto alle vittime e alle loro famiglie e un danno inestimabile per la coscienza collettiva di un popolo e di una nazione”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “La memoria della persecuzione e delle tragedie deve produrre anticorpi”, deve fare in modo che quel passato resti “irripetibile”, affinché “quel nostro muro di Berlino” che "separava in due Gorizia" non si ricostruisca mai più, ha aggiunto il capo dello Stato. Quindi, ha concluso, basta con il "silenzio" e con "l'oblio" su una "ferocia" che "non può essere derubricata" a "vendetta o giustizia sommaria contro i fascisti occupanti". leggi anche Giorno del Ricordo, Mattarella: “Negare è un affronto alle vittime”