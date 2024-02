Per il presidente della Repubblica, arrivato al Teatro del Maggio, una standing ovation di diversi minuti. L'evento dà l'avvio ufficiale alle manifestazioni per i cento anni dell'Ateneo, previste nel corso di tutto il 2024 ascolta articolo

Giornata a Firenze per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che al teatro del Maggio ha partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università del capoluogo toscano, in occasione dei cento anni dell'Ateneo. Per il capo dello Stato una standing ovation di alcuni minuti con lunghi applausi.

Le autorità presenti Insieme al capo dello Stato c'era anche il prefetto Francesca Ferrandino. Mattarella, al suo arrivo al teatro, è stato accolto dal sindaco Dario Nardella e dal presidente della Regione Eugenio Giani. All'interno è stato ricevuto dalla rettrice dell'ateneo Alessandra Petrucci e, assieme, hanno incontrato il ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini. La visita di Mattarella dà il via ufficiale alle manifestazioni per il centenario dell'università di Firenze, previste nel corso di tutto il 2024.

Giani: "Un momento solenne" "Quello di oggi è un momento molto significativo e solenne", ha detto il governatore Giani a margine della cerimonia con il presidente Mattarella. Giani ha poi ricordato il centenario dell'Ateneo fiorentino e l'importanza della giornata odierna alla presenza del capo dello Stato.

Nardella: "Legame profondo con Mattarella" "Siamo emozionati di questa visita del presidente Mattarella che in questi dieci anni ci ha onorato della sua presenza molte volte, nei momenti più salienti della vita della città", ha detto il sindaco Nardella, aggiungendo che il presidente "sa che Firenze è sempre stata con lui è sempre starà con lui". Il primo cittadino ha poi sottolineato "il legame profondo" che si è creato con il capo dello Stato.

Petrucci: "Morto orgogliosa" "Sono molto orgogliosa" della visita di Mattarella, ha detto la rettrice dell'università di Firenze Alessandra Petrucci. "Questa è un'ulteriore dimostrazione del capo dello Stato della volontà di affermare l'importanza del sistema universitario, e questo non può che inorgoglirci e lo ringrazierò per questo", ha aggiunto Petrucci. Con il ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha sottolineato la rettrice, "stiamo lavorando: è una persona molto attenta ai bisogni dell'università e del sistema universitario. Credo che ci possano tanti temi su cui poter lavorare in futuro. Quello che il ministro già sa è che per l'università bisogna avere attenzione e risorse, anche perché è il motore dell'innovazione del Paese, e quindi se si ferma questo motore certamente ci possono essere conseguenze pesanti".

Mattarella: "Concordato aiutò il pluralismo religioso in Italia" Contestualmente alla visita a Firenze, Mattarella ha anche diffuso un messaggio in occasione della giornata dalla Fondazione Bettino Craxi ETS e dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, in prossimità del 40esimo anniversario dalla firma dell'Accordo di modificazione del Concordato. "L'Accordo-quadro del 1984 ha aperto la strada alle intese successivamente concluse dallo Stato con altre confessioni, favorendo il riconoscimento del pluralismo religioso che è oggi proprio della società italiana - ha detto Mattarella -. Dopo 40 anni il fondamentale principio di corretta collaborazione nella libertà, che rappresenta l'anima del Concordato repubblicano, resta traccia attualissima e feconda, oltre che fonte d'ispirazione per affrontare i cambiamenti che interessano le vicende ecclesiali e nazionali". Poi il capo dello Stato ha aggiunto: "A 40 anni dall'Accordo modificativo del Concordato è compito prezioso tornare sulle ragioni che ne hanno propiziato la conclusione e sulle figure che si adoperarono per raggiungere quell'importante traguardo. È anche importante trarre un bilancio dell'applicazione dell'Accordo e, volgendo lo sguardo al futuro, riflettere sulle sue potenzialità quale vettore di ulteriore sviluppo del rapporto speciale tra la Santa Sede e l'Italia. Grazie alla rinuncia a interessi particolari e nella consapevolezza della dimensione storica della revisione concordataria, le relazioni tra le due sponde del Tevere sono state impostate su basi nuove, meglio rispondenti ai principi della Costituzione repubblicana, al rinnovato quadro post-conciliare e al comune impegno a promuovere il bene del Paese e la dignità di ogni essere umano".

Il programma di Mattarella Dopo l'inaugurazione dell'anno accademico all'università di Firenze, per il capo dello Stato tappa alla Specola, fra i più antichi musei scientifici d'Europa, che appartiene all'Ateneo e che il 21 febbraio riaprirà dopo un lungo intervento di riqualificazione. Per Mattarella presenza anche alla cerimonia di intitolazione del parco di San Donato a Piero Luigi Vigna, l'ex procuratore nazionale antimafia morto nel 2012, e al Cenacolo di Santa Croce per l'inaugurazione della Fondazione intitolata a Piero Bargellini, il sindaco dell'alluvione di Firenze.