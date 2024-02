Trento Capitale europea del volontariato, Mattarella all'inaugurazione

Il francobollo dedicato a Trento

Un francobollo italiano, emesso oggi, ricorda che Trento è quest'anno la capitale europea del volontariato, potrà essere usato per l'invio di posta ordinaria in Europa e nel bacino del Mediterraneo. La vignetta riproduce un particolare tratto dell'illustrazione utilizzata per la campagna promozionale dell'evento, mostrando alcune persone occupate in attività di volontariato su un ideale skyline di Trento dove spiccano la Torre Civica, il palazzo Pretorio, il Castello del Buonconsiglio e il Museo della Scienza. Franco Ianeselli, sindaco di Trento, ha ricordato che ''in questo tempo spaesato e talvolta disperato, c'è un grande bisogno di volontariato''. E ha aggiunto che Trento come capitale europea del volontariato ''è un riconoscimento proprio alla parte di città invisibile che ricuce, mette insieme, fa e non grida, non appare, ma è fondamentale per la qualità della vita di tutti. I volontari ci aiutano anche a guardare oltre: oltre la porta di casa per rispondere alle necessità del quartiere, oltre il quartiere per avvicinare chi vive ai margini a Trento e nel mondo. Perché il volontariato è apertura all'altro, al diverso e al difforme. Ed è una fonte di ispirazione per la politica, chiamata oggi più che mai a connettere e a promuovere il dialogo''.