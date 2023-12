Giornata mondiale volontariato, oltre 7 milioni di italiani coinvolti

"If everyone did". Questo lo slogan scelto dall'Onu per la 38/a Giornata che si celebra oggi. "Il silenzio di un volontario è di quelli che fanno rumore nell'agire, di quelli che si sentono nella concretezza del fare, di quelli che si adoperano per aiutare", ha spiegato il presidente della Croce Rossa Rosario Valastro

"Sono più di 7 milioni gli italiani che, senza chiedere nulla in cambio, si mettono a servizio degli ultimi e dell'intera comunità. Un grande grazie a tutti i volontari. Siete il volto più bello del nostro amato Paese". E' quanto sottolinea sui sociali la ministra delle Riforme, Elisabetta Casellati in occasione della Giornata mondiale del volontariato, che ricorre oggi 5 dicembre. "Un tributo doveroso all'esercito silenzioso di donne e uomini che impiegano tutto il loro tempo, le loro capacità, le loro energie per aiutare e sostenere gli altri - prosegue Casellati -. L'Italia dell'altruismo è l'espressione più autentica della nostra cultura e della nostra storia, che da sempre è fatta di solidarietà, umanità e generosità".

L'edizione 2023

"If everyone did" è lo slogan scelto dall'Onu per la 38/a Giornata internazionale del volontariato, uno slogan che vuole sottolineare la potenza delle azioni collettive di solidarietà. Lo afferma il CSVnet, la rete dei centri di servizio per il volontariato, annunciando che la giornata anche in Italia vuole evidenziare il "valore dell'agire collettivo". L'evento nazionale, "Condividere, valorizzare, costruire", promosso da Forum Terzo Settore, CSVnet e Caritas italiana, si terrà a Cosenza, Capitale Italiana del Volontariato 2023, che quest'anno darà il testimone a Trento per il 2024.