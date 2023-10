A Milano un laboratorio di scrittura creativa per il sociale

A Milano, giovedì 12 ottobre dalle 19 alle 21 alla Ex-Fornace Gola di Via Alzaia Naviglio Pavese 16, appuntamento per un laboratorio di scrittura creativa con Giorgio Fontana, autore e insegnante di scrittura, vincitore del Premio Campiello 2014 e del Premio Bagutta nel 2020. A margine dell’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Milano, si raccoglieranno fondi a sostegno dell’Associazione M.I.A. Milano in Azione Onlus (ODV), da anni è attiva sul fronte dell’emarginazione grave.

Giorgio Fontana

Fontana, che terrà il corso, vinse il Premio Campiello 2014 con il romanzo Morte di un uomo felice, mentre con la saga familiare Prima di noi (Sellerio 2020) si è aggiudicato il Premio Mondello e il Premio Bagutta. Nel 2022 è tornato in libreria con Il Mago di Riga, un romanzo su Michail «Misa» Tal' (1936-1992), il più giovane campione del mondo di scacchi della storia. Il laboratorio, che durerà circa 2 ore, sarà strutturato in una parte teorica in cui Fontana illustrerà gli elementi fondamentali della costruzione narrativa (trama, personaggi, stile, ambientazione, narratore) e in una parte pratica, con esercizi di scrittura creativa (sarà quindi utile portare carta e penna).