Per chi vive in strada, ci spiega Paolo La Marca, educatore di Progetto Arca , l'associazione che ha dato vita e forma al rifugio, un cane rappresenta “compagnia, affettività, ma significa anche avere qualcuno che ti difenda di notte, che faccia la guardia quando sei più vulnerabile. Alcuni hanno adottato il compagno animale sulla strada, c’è chi invece lo ha comprato da qualcun altro per salvarlo dai maltrattamenti, ma ci sono anche persone che hanno perso la casa e si sono ritrovate sole con il proprio amico a quattro zampe che è diventato da un giorno all’altro l’unico punto di riferimento”, spiega La Marca. Ogni ospite della struttura, che per ora ha 9 miniappartamenti, ha alle spalle quello che gli assistenti sociali chiamano “un evento maggiore traumatico, un fatto che ha mandato all’aria la loro struttura di vita”. L’elenco è lungo: dalle separazioni ai lutti gravi, passando per la malattia e per la perdita del lavoro in assenza di una rete sociale e familiare di sostegno. L’obiettivo del progetto è quello di accompagnare gli ospiti verso l’autonomia: il primo passaggio è il reinserimento lavorativo per potersi permettere un affitto di tasca propria e ricominciare da capo con il sostegno degli assistenti sociali che seguono passo passo il percorso.

La Yousi



Appena entriamo nel monolocale di La Yousi(60 anni), luminoso e ordinato, ci troviamo davanti a una grande foto in bianco e nero. Nello scatto La Yousi appare sofferente: rannicchiata a terra, abbraccia la sua bassottina Lucrezia. “È la foto del periodo in cui ero senza dimora e vivevo in una cantina, racconta tutta la sofferenza di quel momento. Ho voluto appenderla all’ingresso per non dimenticare quello che è stato”, ci racconta. “Ho sempre lavorato nel mondo dello spettacolo facendo animazione, ma quando è arrivato il Covid, tutti i locali hanno chiuso e ho perso il lavoro e poi la casa. Lì sono inziate le peregrinazioni da un amico all’altro, due giorni qua e due giorni di là. Sono finita a dormire in una cantina. Poi mi hanno trovato un posto in una struttura d'accoglienza. Lucrezia però non poteva entrare, ma io me la sono portata dietro lo stesso e l’ho nascosta”, confessa.

La solitudine

La Yousi si è ritrovata sola: “Tanti che ritenevo amici sono spariti”, ammette. Lucrezia le è stata sempre accanto. “Già è con me da 4 anni. Una mia amica aveva questa cagnolina che non andava d’accordo con nessuno e morsicava tutti, era un disastro. Mi chiesero di portarla al canile. Quando arrivammo, lei tremava, poverina. Ho detto alla signora del canile che me la sarei portata a casa per fare un tentativo: è stato magico l’incontro che abbiamo avuto, abbiamo creato subito una connessione”. Mentre La Yousi accarezza Lucrezia, continua a ripetere: “Questo animaletto è qualcosa a cui tengo troppo”. Non trova le parole per descrivere il legame che si è creato. Lucrezia è famiglia. In Cascina Vita Nova, non ha trovato solo un letto caldo e un posto in cui anche Lucrezia sia accettata, ma un condominio di amici : “Con gli altri ospiti non ho mai sentito l’ombra del pregiudizio. Siamo tutti sulla stessa barca e ci aiutiamo. Condividiamo il cibo e i nostri piatti tradizionali. È uno scambio spirituale e materiale”.



Un percorso difficile

Per una donna trans le difficoltà sono doppie. E la vita di dormitorio può diventare un incubo “Non mi volevano né nel reparto donna, perché dicevano che non ero donna, e neanche nel reparto uomo, perché dicevano che non ero uomo. Alla fine mi hanno messo isolata in uno scantinato. È stato massacrante”, dice. La Yousi racconta gli episodi di discriminazione con ironia, un modo per esorcizzarli. Ride quando parla dei pregiudizi che ha subito come donna trans e poi ancor di più come donna trans senzatetto. Sorride quando ritorna con la mente alla sua infanzia e adolescenza a Cuba, in particolare negli anni Sessanta e Settanta, in cui le persecuzioni del castrismo e un clima culturale conservatore rendevano la vita impossibile a chi era diverso. La musica è stata la sua forma di liberazione e riscatto.