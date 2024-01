Cronaca

Sono tante le testimonianze di chi è sopravvissuto o di chi ha raccontato la realtà di quei giorni ma poi è stato ucciso, o ancora di chi ha analizzato l’orrore dell’Olocausto nei decenni successivi: ecco alcune frasi per non dimenticare

Devo dire che l'esperienza di Auschwitz è stata tale per me da spazzare qualsiasi resto di educazione religiosa che pure ho avuto. […] C'è Auschwitz, quindi non può esserci Dio. Non trovo una soluzione al dilemma. La cerco, ma non la trovo. (Primo Levi)