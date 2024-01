La segretaria dem è in Abruzzo per la campagna elettorale per le Regionali. L’esecutivo, ha attaccato da Tagliacozzo, “sta tagliando risorse e questo allunga le liste d’attesa e nega il diritto alla salute”. “La sanità territoriale è fondamentale, la pandemia dovrebbe averci insegnato qualcosa”, ha aggiunto. E ancora: “Questi territori hanno bisogno di servizi per evitare lo spopolamento: sanità, educazione per l’infanzia, trasporto pubblico locale. Sono tre grandi buchi della Manovra” ascolta articolo

“Il Partito democratico vuole difendere la sanità pubblica, che il governo di Giorgia Meloni sta tagliando”. Lo ha detto, ai microfoni di Sky TG24, Elly Schlein. La segretaria nazionale del Pd si trova in Abruzzo per la campagna elettorale in vista delle Regionali, che si terranno il 10 marzo e per le quali il centrosinistra ha schierato Luciano D'Amico, ex rettore dell'università di Teramo.

Schlein: "Più risorse per la sanità pubblica" Schlein ha attaccato il governo Meloni sul tema della sanità pubblica. "Sta tagliando risorse e questo allunga le liste d'attesa: vuol dire che una persona, per avere una visita specialistica, può attendere fino a due o tre anni. Questo nega il diritto alla salute, che è previsto dalla nostra Costituzione", ha detto la segretaria del Pd. "Noi – ha aggiunto – invece vorremmo immediatamente, come abbiamo proposto con altre opposizioni sulla Manovra, più risorse per la sanità pubblica per sbloccare subito le assunzioni. Ventunomila medici sono già fuggiti all'estero, ne mancano 30mila e 70mila infermieri. I reparti si svuotano. Così non si affronta la questione delle liste d'attesa". "Quello che succede – ha detto ancora Schlein – è che chi è ricco può saltare le liste d'attesa andando nel privato, ma chi non se lo può permettere sta rinunciando a curarsi. Questo non è accettabile. Questa materia è tanto più importante nelle aree interne, nelle aree montane. Perché se il mio diritto alla salute dipende troppo da quanto dista la mia casa da una grande città, io lo percepirò come un diritto negato, un diritto a metà".

L'ospedale di Tagliacozzo Schlein ha poi parlato del caso dell'ospedale di Tagliacozzo, in provincia di L'Aquila. A Sky TG24 ha detto: "Qui abbiamo alle spalle l'ospedale di Tagliacozzo, che è stato - per scelta della giunta regionale della destra e di Marsilio - declassato a un mero stabilimento dell'ospedale di Avezzano. Questa è una struttura riabilitativa eccellente, che ha saputo offrire un servizio importante anche durante la pandemia. Che senso ha privare questo territorio di questa eccellenza e non assicurare il lavoro di centinaia di lavoratori che sono qui? Li incontreremo, perché siamo impegnati in questo viaggio attraverso l'ascolto della sanità italiana, dei suoi operatori, che sono molto affaticati e sottoposti a turni massacranti".

"La sanità territoriale è fondamentale" Schlein ha anche sottolineato che "la sanità territoriale è fondamentale". "La pandemia dovrebbe averci insegnato qualcosa. Ma non ha insegnato niente al governo. Non basta una rete di qualità degli ospedali nelle città, serve una risposta capillare nei territori, per avvicinare la risposta di cura a dove le persone esprimono i loro bisogni", ha spiegato. Poi ha ribadito cosa, secondo il suo partito, serve in questo momento: "Più risorse sulla sanità pubblica. Sbloccare il tetto alle assunzioni che blocca le Regioni e impedisce di ripopolare i reparti. E al contempo investiamo più risorse anche sulla non autosufficienza. Questi territori hanno bisogno di servizi per evitare lo spopolamento: sanità, educazione per l'infanzia, trasporto pubblico locale. Sono tre grandi buchi della Manovra che Giorgia Meloni ha fatto a dicembre".