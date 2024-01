"Il nostro obiettivo è garantire la continuità aziendale e la continuità del lavoro". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, ospite a Start su Sky TG24, commenta il caso ex Ilva, su cui aleggia l'ipotesi commissariamento. Per il governo sarebbe però l'ultima spiaggia: "Sono fiduciosa che si trovi una modalità per definire quello che è un percorso che non ci vede coinvolti nella prosecuzione dell'esperienza con Mittal". I nodi da sciogliere sono molti, come ad esempio quello della cassa integrazione per i lavoratori. “Abbiamo già fatto un’operazione a fine 2023 per mettere in sicurezza la prosecuzione dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Oggi però ci troviamo davanti a un quadro diverso che non possiamo sottovalutare, anzi ci richiede altre riflessioni", dice Calderone. Si va quindi verso un nuovo tavolo al Ministero - "con le associazioni sindacali e datorali e anche con chi rappresenta il mondo dell'indotto" - per capire come muoversi. Come il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso definisce "inaccettabile" l'atteggiamento di ArcelorMittal, anche Calderone precisa: "Consideriamo in modo negativo quello che è successo. Ci hanno chiesto di assumerci garanzie e poi si sono tirati indietro quando abbiamo chiesto dimostrazione dell'intenzione reale di risolvere i problemi".