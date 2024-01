Ex Ilva di Taranto, blitz carabinieri nell'acciaieria ArcelorMittal

Blitz dei carabinieri del Nucleo operativo ed ecologico di Lecce all'ex Ilva di Taranto. I militari si sono recati ieri negli uffici e nelle sedi dello stabilimento siderurgico per dare seguito a un ordine di acquisizione di documenti relativi alle emissioni, in particolare in zona cokeria, che è stato disposto dai pubblici ministeri Mariano Buccoliero e Francesco Ciardo. Le acquisizioni compiute dal Noe rientrano in una indagine sulle ipotesi di reato di inquinamento ambientale e getto pericoloso di cose. Il blitz è avvenuto in un momento in cui il futuro degli stabilimenti ex Ilva di Taranto è sempre più incerto. L'8 gennaio è infatti arrivata l'ennesima fumata nera al termine dell'incontro a Palazzo Chigi tra i vertici della multinazionale ArcelorMittal e il governo. Il colosso indiano dell'acciaio sembra intenzionato a chiamarsi fuori da nuovi investimenti, né in prima linea né come socio di minoranza