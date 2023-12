Come spiega una nota di Palazzo Chigi, nel corso del colloquio con Mattarella, Meloni "ha definito quello del presidente un intervento di grande profondità e visione, in particolare nel cammino verso la pace e la fine dei conflitti, e ha espresso particolare gratitudine per la specifica attenzione prestata dal capo dello Stato alle giovani generazioni, ai loro bisogni e alle loro aspettative". La presidente del Consiglio ha poi "rivolto al presidente e ai suoi cari i migliori auguri per il 2024 e per la prosecuzione del suo mandato".

Conte: "Da Mattarella uno stimolo a cambiare le cose"

"Il messaggio che arriva questa sera dal presidente Mattarella è un inequivocabile stimolo a cambiare le cose, a non rassegnarci. Non possiamo che accogliere l'appello a non abituarci all'orrore della guerra e a lavorare subito, urgentemente, per la pace", ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte. "Di fondamentale importanza anche la spinta a non rassegnarci al lavoro sottopagato, all'odio e alla violenza sulle donne, così come l'urgenza di non tradire le speranze dei giovani e la loro spinta per contrastare i cambiamenti climatici", ha aggiunto il leader pentastellato. "Fra le sfide che non possiamo assolutamente far cadere nel vuoto c'è sicuramente quella a protezione del diritto alla salute, compromesso fra liste di attesa interminabili e cure di fatto negate. Contrastiamo con sempre più determinazione e coraggio le troppe ingiustizie economiche, sociali e ambientali. Alle ingiustizie non dobbiamo abituarci. Le ingiustizie le dobbiamo contrastare. Tutti Insieme", ha concluso Conte.