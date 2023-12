Lo ha detto il leader di Italia Viva ospite alla trasmissione "Start". "Se Meloni ottiene risultati, brindiamo con la maggioranza", ha aggiunto ascolta articolo

"Noi sulla modifica del Patto di Stabilità eravamo, siamo e saremo a fianco del governo. Fa ridere Conte che parla di 'cappio al collo'. Per chi ha le mani bucate come lui, come nel caso del Superbonus, lo capisco. Noi invece siamo dell'idea che non sia un 'cappio al collo' ma che c'è bisogno di più flessibilità rispetto al Fiscal Compact". Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, alla trasmissione Start su Sky TG24.

"Fateci leggere il testo" "Oggi noi non sappiamo cosa Meloni ha ottenuto o no. Fateci leggere il testo. O guardiamo solamente i trafiletti sui giornali? Per capire se è un Patto di Stabilità o un 'pacco' lo capiamo leggendo il testo. Quelli che commentano senza averlo letto hanno un deficit in partenza. Meloni aveva chiesto alcune cose, come gli investimenti scorportati. Al momento non pare però che sia così. Io spero vengano scorporati", ha aggiunto Renzi. leggi anche Nuovo Patto Stabilità, ministri dell'Economia Ue hanno trovato intesa

"Mattarella ha saputo volare alto" Sul discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Renzi parla di "parole di un'istituzione che ha saputo volare alto. Siamo stati una settimana a parlare del pandoro di Chiara Ferragni, da un anno di rave party, Pos, grilli fritti. Tutte questioni importantissime ma secondarie rispetto ai grandi trend mondiali. Ieri Mattarella ha fatto 20 minuti del suo intervento sull'intelligenza artificiale, ponendo questioni non banali. Con l'AI ad esempio si possono combattere tumore che fino a ieri non erano aggredibili".

