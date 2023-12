Dopo il via libera al nuovo Patto di Stabilità, la discussione sul Mes torna in Aula alla Camera nella seduta di oggi, 21 dicembre. Il provvedimento - sul quale manca ancora il parere della commissione Bilancio, atteso per le prossime ore - si trova al terzo punto dell'ordine del giorno. Alle 8:30 è prevista la riunione dei capigruppo di maggioranza della commissione per decidere l'ordine dei lavori, mentre alle 9 l'ufficio di presidenza dovrà stabilire i tempi per dare il parere. Come scrive Il Giornale, a tutti i deputati del Centrodestra è stata richiesta la presenza in Aula.