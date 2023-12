Fanno discutere le parole della leader di FdI dopo le comunicazioni sul Consiglio europeo. "Per alcuni la politica estera è stata farsi foto con Francia e Germania quando non si portava a casa niente", ha detto. Ma il suo, ha subito precisato, non voleva essere un attacco a Draghi bensì ai Dem. In giornata la premier è attesa a Palazzo Madama per le comunicazioni, già rese ieri: all'orizzonte c'è una trattativa "serrata e difficilissima", come ha ammesso lei stessa, sul Patto di Stabilità

"Per alcuni la politica estera è stata farsi foto con Francia e Germania quando non si portava a casa niente". Le parole di Giorgia Meloni, rivendicate nella replica alla Camera del 12 dicembre, dopo le comunicazioni sul Consiglio europeo, alla vigilia della sua sfida politica più delicata, quella che si gioca in settimana sul Patto di stabilità, fanno discutere. Il suo non voleva essere un attacco a Mario Draghi bensì al Pd, ha subito assicurato la premier. Proprio i Dem però hanno chiamato in causa l'immagine dell'ex premier sul treno per Kiev con Olaf Scholz ed Emmanuel Macron per metterla in difficoltà. Ma Meloni ribadisce: la politica estera del suo governo non può risolversi nella triangolazione Roma-Berlino-Parigi, come nella foto del "grande gesto da statista del mio predecessore". Intanto, oggi, la premier è attesa al Senato per le comunicazioni - già rese ieri - in vista del Consiglio europeo. All'orizzonte c'è una trattativa "serrata e difficilissima", come ha ammesso lei stessa.