"Messo in dubbio il mio onore"

"Nell'ultimo anno - ha spiegato Di Maio a La7 - tante volte ho sostenuto il presidente del Consiglio su scelte coraggiose, sull'Ucraina o quando ha dato continuità alla politica fiscale del governo Draghi. Sono qui perché ieri, la presidente del Consiglio che è anche il mio presidente del Consiglio, ha esibito un foglio e ha sostanzialmente messo in dubbio l'onore con cui ho ricoperto il ruolo di ministro". Secondo Di Maio "Meloni ha detto due cose, una vera e una falsa. Quella vera è che il governo Conte ha firmato l'accordo sul Mes, il 30 novembre all'Eurogruppo, il 9 dicembre in Parlamento e poi Conte in persona l'11 dicembre al Consiglio europeo. Poteva non farlo? Certo, ma non era una minaccia per l'Italia. Ratificarlo non vuol dire utilizzarlo. La stessa cosa può farla anche la Meloni. Ciò che dice di falso, e mi dispiace - ha proseguito l'ex ministro -, è che io abbia firmato l'atto in un momento in cui non ero nel pieno delle mie funzioni". Di Maio ha poi sottolineato che "quel documento", ovvero il foglio mostrato in Aula da Meloni, "porta la data del 20 gennaio 2021, il governo è caduto il 26. Sono abituato a ricevere attacchi di tutti i tipi, ma che si dica che anche gli ambasciatori siano complici di una cospirazione è sbagliato, esprimo loro solidarietà".