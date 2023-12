Forum Pd, Prodi: "Atreju? Un tempo si poteva andare, oggi no"

L'ex premier ha partecipato all'incontro "L'Europa che vogliamo" organizzato dal Partito democratico a Roma. Sul no di Schlein all'invito alla festa dei giovani di Fdl: "Il dialogo si fa in Parlamento". E sul partito: "Dobbiamo inviare a Bruxelles una squadra forte coesa e competente e che si prepari a ricoprire in futuro ruoli più grandi dai quali è stata esclusa, perché nessuno ha fatto questa squadra"

"Solo attorno a un progetto forte si può creare una coalizione capace di vincere nel nostro Paese e di avere la necessaria autorità in Europa. È stata detta tante volte la frase di Chirac 'Non c'è Europa senza Italia'. È ancora così". Queste sono le parole di Romano Prodi al Forum "L'Europa che vogliamo" organizzato dal Pd a Roma. "Dobbiamo inviare a Bruxelles una squadra forte coesa e competente e che si prepari a ricoprire in futuro ruoli più grandi dai quali è stata esclusa, perché nessuno ha fatto questa squadra".

"Pd ha perso sei milioni di elettori"

Prodi ha anche parlato degli elettori persi per strada dal Pd: "Il populismo ha finito di prendere sempre più peso in Italia e altrove: è il rifugio di un popolo che non trova casa in una partito e molti non l'hanno più trovato nel Pd. Se in 15 il Pd ha perso sei milioni di elettori significa che bisogna fare un'altra strada per costruire un percorso italiano e uno europeo. Ma con tutte le debolezze, il Pd resta l'unico partito politico ancora capace di parlare con i suoi elettori ed è l'unico che ha sempre avuto forti radici europee".

"Mai stato ad Atreju, luogo confronto Parlamento"

Non solo. Prodi ha voluto chiarire anche una cosa: "Ho visto che hanno scritto che sono stato in passato ad Atreju. Ho cercato in tutti gli archivi possibili e immaginabili, ma non ci sono mai stato. Forse un tempo ci si poteva anche andare, oggi no. La mia riflessione è come quella di Elly Schlein, quando manca il luogo del dialogo che è il parlamento, mica ci si può mettere a fare un confronto a Castel Sant'Angelo, come nelle vecchie prigioni romane".