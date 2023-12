Il ministro dell'Economia riferirà in commissione Bilancio sul provvedimento, già licenziato giovedì in Senato. Non parlerà di Mes e del nuovo Patto di Stabilità, ma l'opposizione è pronta a incalzarlo sul tema ascolta articolo

Dopo la pausa di Natale e Santo Stefano, riprende oggi la maratona del governo sulla Manovra, che dovrà essere approvata anche alla Camera entro il 31 dicembre, pena l'esercizio provvisorio (COS'È). Il testo è già stato licenziato giovedì scorso al Senato. In mattinata si riunisce la commissione Bilancio di Montecitorio, dove verrà audito il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, al centro del dibattito politico dopo il via libera in Ue al nuovo Patto di Stabilità e la mancata ratifica del Mes dell'Italia. Verrà inoltre comunicata l'ammissibilità degli emendamenti alla legge di Bilancio, sui quali è prevista la votazione a partire dalle ore 14, con chiusura entro le 19.

Audizione solo sulla Manovra, niente Mes L'audizione del ministro Giorgetti sarà esclusivamente concentrata sulla legge di Bilancio e non sul Patto di Stabilità o sul Mes. "Il ministro sarà ben lieto di rispondere a tutti i temi che riguardano la legge di Bilancio, come per altro ha già fatto in commissioni congiunte", ha detto il sottosegretario all'Economia Federico Freni. Che però ha specificato: "Laddove la commissione ritenesse opportuno chiedere un'audizione riguardo a temi diversi, il ministro sarà lieto di accettarla, ma al di fuori della sessione di bilancio, nei termini e nelle modalità che il parlamento riterrà".

leggi anche Polemiche Mes, Giorgetti: “Finché ho sostegno maggioranza non lascio"

Opposizioni pronte a dare battaglia Le opposizioni sono però pronte a incalzare il ministro dell'Economia su Mes e Patto di Stabilità. "Aspettiamo Giorgetti, che verrà in commissione e lo ringraziamo per la disponibilità, anche se si dice indisponibile a parlare di altro", ha commentato Marco Grimaldi, vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) alla Camera. "Vedremo se riuscirà a spiegare in che modo con questa legge di Bilancio e le loro politiche potranno evitare il disastro sociale, viste le regole del Patto di Stabilità che hanno appena siglato contro gli interessi del Paese", ha aggiunto. leggi anche Mes, opposizioni chiedono audizione e dimissioni di Giorgetti