Marina Berlusconi: "Stimo Giorgia Meloni come donna e come politico"

"Stimo molto Giorgia Meloni. La trovo capace, coerente e concreta. La apprezzo sul piano politico e la apprezzo molto come donna, ancor più in questi giorni". Sono queste le parole di Marina Berlusconi, presidente Fininvest e Mondadori intervistata da Bruno Vespa alla presentazione del saggio "Il rancore e le speranze", riprese dal Giornale. "Per quanto riguarda il governo - aggiunge - ho condiviso varie scelte di palazzo Chigi, a cominciare dalla grande attenzione verso la politica estera in nome di sani e sacrosanti principi atlantici ed europeisti".