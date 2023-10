Lo ha confermato Antonio Tajani in una conferenza alla Camera insieme all'ex sindaco di Milano: "Accetto la proposta con spirito di responsabilità e di servizio per il partito e per il paese", ha detto Moratti

Letizia Moratti guiderà la consulta della segreteria di Forza Italia . A comunicarlo è la stessa insieme al leader del partito fondato da Silvio Berlusconi, Antonio Tajani , durante una conferenza alla Camera. "Accetto la proposta - ha detto Moratti - con spirito di responsabilità e di servizio per il partito e per il paese".

Moratti: "Rientro in FI perchè mi ritrovo nei valori del Ppe"

"Non rinnego nulla del percorso fatto in Regione - ha detto ancora Letizia Moratti -. Ho posto alcune tematiche importanti per i cittadini lombardi, ma questa è una fase diversa e la decisione che ho preso di rientrare in Forza Italia deriva anche dalla collocazione a livello europeo. Renzi e Calenda stanno con Renew Europe, io mi ritrovo nei valori del Ppe. Ho partecipato anche a diversi incontri per rilanciare il centro ma sul tema della collocazione europea non ci siamo trovati" ha detto ancora l'ex sindaco di Milano.

Tajani: "Consulta organismo di prestigio"

"Letizia Moratti ha una grande esperienza nella vita pubblica amministrativa e un radicamento profondo nella citta di Milano. Questo mi ha portato a proporle di guidare la consulta del segretario nazionale di Forza Italia" ha detto Antonio Tajani. "La consulta è un organismo di cui fanno parte personalità di alto prestigio che ha il compito di fare proposte e studi sui principali temi politici. Letizia Moratti sarà determinante per un progetto per l'Italia di domani. Io credo che Forza Italia debba diventare la pietra angolare del sistema politico italiano, riferimento di tanti italiani che non vanno a votare e che debba allargarsi alle persone che vogliono costruire un progetto per il futuro. Non scherzavo sull'obiettivo del 20% alle prossime politiche, è raggiungibile. Con Letizia Moratti siamo pronti a chiamare a raccolta dirigenze e esperienze. Non vogliamo chi cerca poltrone ma chi vuol costruire un progetto" conclude il leader di Forza Italia.