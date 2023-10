Per il partito guidato da Matteo Salvini la questione non è "chi ha girato il video in pubblica piazza di un evento pubblico", ma il fatto che nel filmato "si vede un giudice in mezzo a una manifestazione dove si insultano poliziotte e poliziotti e si inneggia alla clandestinità"

Continua a far discutere il caso del video diffuso da Matteo Salvini in cui si vede la giudice di Catania Iolanda Apostolico - che ha annullato il trattenimento di quattro migranti nel Cpr di Pozzallo sconfessando il decreto Cutro - durante una manifestazione del 2018 a Catania in cui si chiedeva lo sbarco dei migranti (LO SPECIALE) dalla nave Diciotti. Sarebbe stato un carabiniere a girarlo. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, sarebbe stato lo stesso militare a riferire spontaneamente ai suoi superiori che cinque anni fa aveva girato quelle immagini con il cellulare senza alcuna finalità.

Non avevo visto il video prima che Matteo Salvini lo pubblicasse sui social e non ne sono mai stato in possesso". Così il senatore della Lega, Anastasio Carrà, ex sottufficiale dei carabinieri ed ex sindaco di Motta Sant'Anastasia, commenta con l'ANSA la notizia che sarebbe stato un militare dell'Arma a girare il filmato che riprende la giudice Iolanda Apostolico a una manifestazione del 2018 al porto di Catania sui migranti. E' stato a lui a "identificare" il magistrato nel video postato dal vicepremier.