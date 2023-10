Commentando la vicenda che vede coinvolta la giudice di Catania, il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia osserva: "Non so bene come spunti il video perché non ci ha detto nessuno da chi e dove provengono quelle immagini, se già circolavano online, se era stato trasmesso in televisione o se appartiene alle forze di polizia come sembrerebbe dal modo in cui sono state effettuate le riprese, alle spalle delle forze dell'ordine che contengono il corteo. Questo mi sembra più grave"

Non accenna a spegnersi il caso del video diffuso da Matteo Salvini in cui si vede la giudice di Catania Iolanda Apostolico - che ha annullato il trattenimento di quattro migranti nel Cpr di Pozzallo sconfessando il decreto Cutro - durante una manifestazione del 2018 a Catania in cui si chiedeva lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti. E a suscitare i dubbi dell’Anm è anche la provenienza del filmato: "A cinque anni di distanza si riprende non so bene come un video quando questo magistrato non convalida il trattenimento di tre migranti in applicazione del cosiddetto Decreto Cutr - dice il presidente Giuseppe Santalucia - Non so bene come spunti il video perché non ci ha detto nessuno da chi e dove provengono quelle immagini, se già circolavano online, se era stato trasmesso in televisione o se appartiene alle forze di polizia come sembrerebbe dal modo in cui sono state effettuate le riprese, alle spalle delle forze dell'ordine che contengono il corteo. Questo mi sembra più grave".