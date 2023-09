Un ologramma di Silvio Berlusconi per accogliere simpatizzanti e delegati di Forza Italia al Berlusconi day di Paestum del prossimo 29 settembre (giorno in cui il Cavaliere avrebbe compiuto 87 anni). Il fondatore del partito, ex presidente del consiglio dei ministri, rivivrà sotto forma di “avatar” e rievocherà, grazie alla voce di Giancarlo Giannini, lo storico discorso al Congresso nazionale Usa del 2006.