Lollobrigida a Sky TG24: "Italia conta di più rispetto al passato"

"Non solo nel contesto europeo ma anche in un contesto mondiale", ha affermato il ministro dell'Agricoltura, ospite della trasmissione Start ascolta articolo

"Giorgia Meloni ha scelto di darsi una strategia per questa Nazione, ricollocarla al centro del quadro geopolitico internazionale. È di tutta evidenza che l'Italia conta di più rispetto al passato e non solo nel contesto europeo ma anche in un contesto mondiale". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ospite della trasmissione Start su Sky TG24. Nel corso dell'intervista il ministro ha anche parlato della card 'Dedicata a te', dei migranti e della questione del grano ucraino.

"Card Dedicata a te è stato un successo" Per il ministro "la card 'Dedicata a te' credo sia stata un successo. Le risorse disponibili le abbiamo utlizzate cercando di andare ad interventire in favore delle famiglie che che hanno avuto un'inflazione che ha colpito il potere di acquisto e doveva essere compensata con un provvedimento puntuale". Lollobrigida ha spiegato che sono stati dati "382 euro in favore delle famiglie. Ringrazio la grande e piccola distribuzione, che hanno applicato una scontistica", con quest'ultima che ha permesso di aggiungere 70 milioni ai 500 stanziati dal governo. "Andremo ad aumentare nel tempo le persone che possono ricevere questo tipo di sostegno se le condizioni resteranno le stesse", ha aggiunto il ministro. leggi anche Social Card, cosa si compra con la carta acquisti “Dedicata a te”

"Vicenda del grano ucraino non ha impatto sul nostro mercato" Rispondendo a una domanda sui timori di eventuali rincari legati alla questione del grano ucraino, Lollobrigida ha affermato che "noi non siamo importatoti di grano ucraino in modo rilevante" e che "sul nostro mercato la vicenda del grano ucraino non incide in maniera particolare. Ci sono altri fattori che invece incidono su questo", ha detto il ministro precisando che ci sono state "scelte che non hanno tenuto conto dell'organizzazione della filiera produzone, trasformazione primaria e trasformazione secondaria e ovviamente consumatori finali". Per Lollobrigida serve un'organizzazione "diversa, con una distribuzione del valore più equo che premi chi produce con grande fatica e grande impegno". leggi anche Accordo sul grano, Putin pone due condizioni dopo incontro con Erdogan

"L'immigrazione può essere solo legale" Passando al tema migranti, il ministro ha detto che "l'immigrazione può essere solo legale. C'è chi ha difeso l'immigrazione illegale come principio, ma l'immigrazione illegale va contrastata, noi la contrastiamo e invece regoliamo quella legale come avviene in tutte le nazioni del pianeta in modo civile". Per Lollobrigida "abbiamo il dovere di esaurire la richiesta interna di occupazione e quando mancano persone occupabili in alcuni settori possiamo attingere attraverso una definizione precisa di flussi e una formazione da fare possibilmente anche nella patria delle persone che intendono venire qui ". Per quanto riguarda l'accoglienza, "chi oggi migra per ragioni economiche è più difficile accoglierlo, lo dicono tutti e soprattutto è più difficile accoglierlo se solo l'Italia deve accogliere tutti. Questo non è accettabile. Anche la Germania - ha aggiunto il ministro - se uno va guardare il tipo di immigrazione che ha accolto, ne scopre delle belle da questo punto di vista, perché, diciamo, e uso un termine forte, ha fatto selezione all'ingresso, questo è il dato, qualificando sempre verso l'alto le persone che accoglieva". leggi anche Berlino replica a Crosetto: “Salvare migranti è dovere giuridico”