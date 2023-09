Sulla legge di Bilancio il ministro degli Esteri ha affermato che Forza Italia si siederà al tavolo con "spirito costruttivo per dare risposte concrete ai cittadini italiani. Stiamo vivendo un momento complicato con un'inflazione molto forte" quindi sarà una Manovra "che divrà puntare al concreto". Per Forza Italia, ha aggiunto, "è fondamentale stabilizzare il taglio del cuneo fiscale al 7%" poi s'interverrà per "rendere più ricchi gli stipendi dei lavoratori" detassando tredicesime, straordinari e premi di produzione. Altro obiettivo è anche portare a mille euro le pensioni minime. Sul rapporto con la premier Giorgia Meloni, Tajani ha affermato che "l'accordo politico, come quello tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, debba basarsi sulla reciproca lealtà e fiducia. Sono leale e ho fiducia nella presidente del Consiglio e sono leale e ho fiducia in Matteo Salvini".

La guerra in Ucraina

Alla domanda se l'affermazione del presidente dell'Ucraina Zelenski, "la pace ci sarà solo quando i russi abbandoneranno il territorio", possa vanificare gli sforzi diplomatici, Tajani ha replicato che "Zelenski difende la sua posizione, è stato violato il diritto internazionale, è stato invaso il suo Paese, è chiaro che lui chieda di fare una pace giusta" che riporti indipendenza totale all'Ucraina. "È quello che vogliamo tutti quanti perché vogliamo che si rispetti il diritto internazionale. Io cercherà durante il mio viaggio in Cina, di convincere i cinesi a far sì che da parte loro ci sia un'azione di convincimento nei confronti della Russia affinché compia dei passi in avanti. Per il ministro sicuramente "la guerra non finira domani" e "i tempi non sono brevissimi" però bisogna continuare "a lavorare sul terreno della diplomazia, dei contatti, per cercare di rendere meno tesa la situazione".