Strage di Ustica, Amato: "Fu la Francia a colpire Dc9"

L'ex premier - che per anni si è battuto per far emergere la verità su quanto successo - racconta a La Repubblica la sua versione dei fatti: il 27 giugno 1980 “era scattato un piano per colpire l'aereo sul quale volava" il leader libico, che però "sfuggì alla trappola perché avvertito da Craxi”

Ad abbattere l’aereo Dc9 dell’Itavia, precipitato nel Mar Tirreno il 27 giugno 1980 insieme ai suoi 81 passeggeri, è stato un missile francese. Esprime chiaramente la sua opinione l’ex premier Giuliano Amato, che in un’intervista a La Repubblica spiega: “Era scattato un piano per colpire l'aereo sul quale volava Gheddafi. Ma il leader libico sfuggì alla trappola perché avvertito da Craxi”. La versione dei fatti “più credibile”, continua Amato, è quindi quella della “responsabilità dell’aeronautica francese”, complici “gli americani” e “chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli quel 27 giugno”. Adesso, oltre 40 anni dopo, “è arrivato il momento di gettare luce su un terribile segreto di Stato - o meglio - un segreto di Stati”, dice l’ex premier: a farlo potrebbero essere il capo dell’Eliseo, Emmanuel Macron, oppure la Nato, “che in tutti questi anni ha tenacemente occultato” le informazioni in suo possesso. E proprio Macron, soprattutto perché giovane e lontano anagraficamente dai fatti, per Amato dovrebbe "togliere l’onta che pesa sulla Francia", provando una volta per tutte l'estraneità ai fatti di Parigi oppure - in caso contrario - "porgendo le scuse più profonde all’Italia e alle famiglie delle vittime".