Salario Minimo, Calenda: “Incontro con Meloni prima della pausa estiva”

"Dai contatti che ho avuto ritengo che ci riceverà prima della pausa estiva per confrontarci sul salario minimo", ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista a La Repubblica, nella quale annuncia l'incontro delle opposizioni con il presidente del consiglio Giorgia Meloni per parlare della legge sul salario minimo.

Calenda: “Salario minimo serve anche agli elettori della maggioranza” "Io non ho mai dato disponibilità a un incontro a due, si tratta di una proposta fatta da tutte le opposizioni. Il che è un valore da preservare – ha aggiunto Calenda – Poi certo, se i segretari degli altri partiti ritenessero di non venire, io andrei lo stesso. Va riconosciuto che la maggioranza ha ritirato l’emendamento soppressivo del nostro testo e aperto al dialogo". Quella del governo è un’apertura vera? "Perché non dovrei fidarmi? Il problema in questo momento ce l’ha il centrodestra – risponde Calenda – è chiaro al Paese intero che il salario minimo serve, anche agli elettori dell’attuale maggioranza. Ed è urgente non solo per combattere l’inflazione, ma anche perché le 500mila persone a cui verrà levato il reddito di cittadinanza devono poter trovare un lavoro che sia pagato in modo dignitoso. Non possono aggiungersi ai 5 milioni già in povertà lavorativa". approfondimento Salario minimo, Camera approva sospensiva. Le opposizioni protestano

“Troppi contratti che non garantiscono un salario degno” Per Calenda, la proposta sul salario minimo delle opposizioni è "una soluzione molto valida, altrimenti non l’avrei firmata. E poi staremo ad ascoltarla, se lei ha altre idee immagino ce le dirà. Partendo però da un dato incontestabile: in Italia cominciano a essere troppi i contratti che non garantiscono un salario degno. Lasciare le cose come stanno non è più tollerabile". Si aspetta che Meloni si convinca? "Mi aspetto intanto che ci ascolti, ci dia il suo orientamento e a settembre ci presenti qualcosa che sia molto vicino al salario minimo, che però non si chiamerà con questo nome perché in Italia tutto quello che l’opposizione propone alla maggioranza è da cestinare, e viceversa. In questo siamo un sistema politico immaturo". approfondimento Salario minimo, Conte lancia appello a Meloni: "Approviamolo". VIDEO