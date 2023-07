Sindaci e governatori più amati, Bonaccini e Sala in testa: classifica

2/10 ©Ansa

IL CONSENSO TRA I GOVERNATORI – Come mostra il sondaggio, il 69% degli emiliano-romagnoli, se si votasse oggi, esprimerebbe nuovamente la propria preferenza per il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Staccato di pochissimo il governatore veneto Luca Zaia, che è stato in testa a questa classifica nel 2022 e ottiene comunque il 68,5 per cento. Al terzo posto Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) con il 64 per cento. In coda ci sono invece Christian Solinas (Sardegna) con il 35% e Michele Emiliano (Puglia) con il 43%

Chi governa nelle Regioni, la mappa: centrodestra guida 15 a 4