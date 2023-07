Ieri il deputato del gruppo Misto è stato attaccato dal centrodestra con urla ed epiteti. L'esponente di Azione-Italia Viva: "Non è tollerabile. La maggioranza nega di aver avuto un atteggiamento razzista ascolta articolo

Momenti di tensione ieri nell'Aula della Camera, con un botta e risposta tra opposizioni e maggioranza, sull'atteggiamento del centrodestra nei confronti del deputato Aboubakar Soumahoro, interrotto con urla ed epiteti dai banchi della maggioranza. Dopo che il deputato del gruppo Misto ha preso la parola in dichiarazione di voto sugli odg al decreto Lavoro, è intervenuto Davide Faraone di Azione-Iv: "Non è tollerabile che tutte le volte che interviene il collega Soumahoro ci sono ululati e cori che allo stadio vengono giudicati messaggi razzisti, non è accettabile: il collega non può intervenire che ogni volta da banchi della maggioranza ci sono ululati e brusii intollerabili". Bonelli: "Comportamento centrodestra sistematico e inammissibile" Subito dopo si è aggiunto Angelo Bonelli: "Ogni volta che il collega interviene si levano schiamazzi, prese in giro, gesti che mandano a quel paese il collega, se volete fare censure fatevele a casa vostra, è un comportamento sistematico, è inammissibile, invito la presidenza della Camera a esercitare un controllo su comportamenti fuori da ogni confronto civile in Aula". Parole, sia quelle di Faraone che di Bonelli, accolte da un applauso delle opposizioni.

L'accusa di Soumahoro: "Ululati razzisti non iseriti nel resoconto stenografico" Oggi Soumahoro, parlando sempre alla Camera, si è lamentato che nel resoconto stenografico non è stato registrato l'atteggiamento del centrodestra. "Ci si limita a menzionare "commenti" - ha denunciato - è generico rispetto alla gravità di ciò che è successo. Parliamo del luogo più alto che rappresenta la nostra democrazia. Chiedo che ci sia, non soltanto un riferimento - se è possibile - , ma una descrizione qualitativa e sostanziale, entrando nel merito di questi commenti". Per lui è arrivata la solidarietà dei gruppi di opposizione. "Se è così, penso che, non solo la cosa vada stigmatizzata, ma chi si è reso responsabile di frasi di questo tipo debba essere perseguito esattamente come chi ha fatto altre cose in quest'Aula ed è stato perseguito", dice Roberto Giachetti del Terzo Polo, mentre Federico Cafiero de Raho (M5S) sottolinea: "dietro questi interventi si può leggere anche lontanamente una discriminazione razziale...".

La maggioranza nega che ci sia stato razzismo Dalla maggioranza, Sara Kelany di Fdi ha detto: "Fare chiarezza significa dare lustro ad un'Aula per cui la rilevanza del colore della pelle, dell'etnia, è assolutamente ininfluente". E Deborah Bergamini (Fi) ha aggiunto: "Ieri di razzismo non ce ne è stato. Secondo me, qualche volta succede che chi vuole vedere per forza il razzismo lo va a cercare anche dove non c'è e ieri non c'era". Ha chiuso la questione il vicepresidente Sergio Costa: "Riferirò al Presidente Fontana le richieste e le eventuali determinazioni che saranno prese sul caso specifico".