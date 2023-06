La riunione

La macchina del Senato si è già messa in moto e per oggi è stata convocata la Giunta delle elezioni di palazzo Madama, presieduta da Dario Franceschini, competente in questi casi. All'ordine del giorno della seduta, fissata per le 13.30, si legge "vacanza del seggio nel collegio uninominale n. 6 della regione Lombardia". Ed èstata nominata come relatrice la senatrice di FdI Paola Ambrogio. Una volta formalizzata la "vacanza" del seggio da parte della Giunta, ci sono 90 giorni di tempo per il ritorno alle urne. I tempi, però, potrebbero dilatarsi per le proroghe previste nel periodo estivo, che arriva fino a metà settembre.