Mario Puddu, ex primo sindaco pentastellato della città ora sostenuto da liste civiche e di centrodestra, è il nuovo sindaco di Assemini, comune sardo chiamato al ballottaggio dopo che nessun candidato ha ottenuto il 50% più uno delle preferenze al primo turno delle elezioni Amministrative, il 28 e 29 maggio . Puddu, quando sono state scrutinate 21 sezioni su 22, ha raggiunto il 56,35% delle preferenze. Il suo sfidante Diego Corrias, appoggiato da centrosinistra e M5S, si è fermato al 43,65%. Per il secondo turno delle Comunali i seggi sono rimasti aperti ieri, domenica 11 giugno, dalle 7 alle 23 e oggi dalle 7 alle 15. Poi sono subito iniziati gli scrutini. L’affluenza definitiva è del 34,29%, mentre al primo turno era stata del 46,66% ( LO SPECIALE ELEZIONI - I RISULTATI ).

I due candidati erano Puddu e Corrias

I due candidati che si sono sfidati nel ballottaggio ad Assemini, quindi, sono stati Mario Puddu e Diego Corrias. A vincere, diventando il nuovo sindaco dopo un anno di commissariamento, è stato Puddu. Ex primo sindaco pentastellato della città, ora è stato sostenuto da liste civiche e parte del centrodestra: Mario Puddu sindaco, Riformatori sardi, Unione di Centro, Sardegna 20Venti Tunis. Niente da fare per Corrias, che guidava un'alleanza tra M5S e Pd ed era sostenuto da quattro liste: oltre al Movimento 5 Stelle e al Partito democratico, Assemini va avanti e Partito Socialista italiano. “Sono felice e molto grato agli asseminesi, a tutti quelli che ci hanno sostenuto, al mio gruppo e alla coalizione che ci ha appoggiato. Siamo molto responsabilizzati perché la vittoria è netta, importante e non era scontata", ha detto Puddu appena arrivato nel suo quartier generale ad Assemini per festeggiare la vittoria. Si è presentato con la maglia del Cagliari, dopo aver festeggiato ieri la risalita in serie A dei rossoblù. Rispondendo alle domande dei cronisti, ha aggiunto: "Dobbiamo lavorare per dare risposte ai cittadini, dobbiamo riprendere il contatto con la macchina amministrativa e cominciare a cambiare le cose. Noi siamo pronti a prenderci la responsabilità che gli asseminesi ci hanno dato".