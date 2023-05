Gli ormai ex dirigenti di Calenda hanno diffuso un comunicato in cui annunciato la scelta di passare al partito di Matteo Renzi per "aderire convintamente al progetto di costruzione del Terzo Polo". Il benvenuto di Tidei-Nobili, coordinatori regionali di Iv nel Lazio: "Continuare a lavorare al progetto unitario"

“La decisione improvvisa di Calenda – si legge ancora nella nota - di interrompere il processo di costruzione del Polo riformista con Italia Viva, seguita dalle continue dichiarazioni che ribadiscono una chiara e unilaterale intenzione di non voler presentare liste associate alle prossime elezioni europee, rappresenta - sottolineano i componente della segreteria romana di Azione - l’ultimo atto politico incomprensibile per noi e per una consistente parte della comunità di Azione e dei nostri elettori che stanno assistendo attoniti, ormai da tempo, al disfacimento della linea politica del partito".

Marietta Tidei e Luciano Nobili, coordinatori regionali di Italia Viva nel Lazio, hanno subito mandato un messaggio di benvenuto agli ex rappresentati di Azioni, dicendosi "molto felici" di "lavorare insieme a noi all'obiettivo della costruzione della casa comune di tutti i riformisti". "Innanzitutto - proseguono - perché abbiamo lavorato a lungo insieme dalle elezioni comunali alle politiche e ne conosciamo qualità e valore e poi perché è molto significativo che nel momento in cui Azione ha scelto di interrompere bruscamente e unilateralmente il cammino comune, abbiano scelto di unirsi a noi per continuare a lavorare al progetto unitario dentro Italia Viva, che ci crede e continua a impegnarsi perché sia il più possibile aperto e inclusivo".

Azione: "Segreteria romana con Iv una falsità, non sono dirigenti"

Fonti vicino ad Azione hanno devinito "il comunicato dei 'componenti della segreteria di Roma' è una falsità. I firmatari non sono membri di alcun organo direttivo. Sono le persone di riferimento dell’ex segretaria di Roma, Noemi Scopellitti, decaduta a novembre del 22 per le dimissioni della maggioranza del direttivo romano che ha cosi sfiduciato la Scopellitti". Le stesse fonti hanno specificato che "tra le ragioni, oltre a quelle politiche, proprio la creazione di una 'segreteria' che non era né prevista ne consentita dalle regole. Insomma non sono dirigenti. Erano membri di una segreteria posticcia e sono stati sfiduciati a prescindere da Iv e dal terzo polo -proseguono le stesse fonti-. Sappiamo che Italia Viva non ha dimestichezza con gli organi congressuali non avendo mai tenuto un congresso dalla sua fondazione, ma in ottica di gentile collaborazione siamo sempre pronti a offrire consulenza in materia".