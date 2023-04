"Spero che il governo si riconosca nel fatto che le istituzioni repubblicane nascono dalla Liberazione, la Meloni è lì perché ci sono istituzioni democratiche nate dalla Liberazione", ha detto il leader di Azione, ospite a Start. Sul divorzio del Terzo Polo: "Non penso che Renzi sia un mostro, penso però che siano stati 20 giorni di attacchi contnui a cui io non ho risposto se non su questioni politiche" ascolta articolo Condividi

"In Italia non c'è un pericolo di ritorno al fascismo". A dirlo è Carlo Calenda che, ospite a Start su Sky TG24, ha parlato anche della Festa della Liberazione: "Spero che il governo si riconosca nel fatto che le istituzioni repubblicane nascono dalla Liberazione, la Meloni è lì perché ci sono istituzioni democratiche nate dalla Liberazione". Poi sul divorzio del Terzo Polo: "Non penso che Renzi sia un mostro, penso però che siano stati 20 giorni di attacchi contnui a cui io non ho risposto se non su questioni politiche".

"Il fascismo è un problema culturale" "Spero che domani sia una festa di tutti gli italiani che sanno che hanno costruito la Repubblica perché insieme agli alleati siamo riusciti a cacciare i nazifascisti", ha detto ancora Calenda. Poi spiega che in Italia "esiste il pericolo che il fascismo venga considerato culturalmente, ma per ignoranza, è un problema culturale che va combattuto a scuola, portando i ragazzi a capire cos'è stato. Il fascismo è stato complice del crimine più grande che l'umanità abbia mai visto". Quanto al suo 25 aprile, Calenda annuncia: "Sarò alle 10 al Pantheon con le associazioni partigiane del mondo Azionista per una iniziativa per la liberazione e di sostegno al popolo ucraino, e poi porto i miei figli per una visita privata alle Fosse Ardeatine".

"Terzo Polo? Volevo solo che funzionasse" "Il divorzio del Terzo Polo lo stiamo pagando nei sondaggi ma soprattutto personalmente, ho fatto questo notte e giorno da quando ci sono state le elezioni, ma non sono in grado di obbligare la controparte a fare qualcosa che non vuole". Poi aggiunge: "Ci sta che uno a un certo punto cambi idea, ma qui sono iniziati una serie di attacchi che no hanno senso. Io non avevo altro interesse se non far funzionare questa cosa".