Elezioni comunali 2023, i risultati delle amministrative a Scafati

Ancora due settimane di attesa per conoscere il nuovo sindaco di Scafati. Al ballottaggio arrivano Pasquale Aliberti, al 40,98% al primo turno, e Corrado Scarlato (27,3%)

Esito rimandato dopo il primo turno delle elezioni amministrative a Scafati, comune in provincia di Salerno, con il verdetto rinviato al 28 e 29 maggio, quando si voterà al ballottaggio per eleggere il primo cittadino. Posizione contesa da Pasquale Aliberti, arrivato oltre la soglia del 40% delle preferenze, e Corrado Scarlato, fermo al 27,3%. Fuori dai giochi il sindaco uscente Cristoforo Salvati, cui sono andati l'8,1% dei voti. (L'ANALISI DEL VOTO - IN QUALI COMUNI SI ANDRA' AL BALLOTTAGGIO).