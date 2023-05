È iniziato lo spoglio delle votazioni a Massa dove a sfidarsi per le elezioni comunali sono otto candidati. Essendo un comune con più di 15mila abitanti, per l’elezione del primo cittadino al primo turno è necessario ottenere almeno la maggioranza assoluta, 50%+1. Se nessuno degli otto candidati dovesse arrivare alla quota richiesta, domenica 28 e lunedì 29 maggio si andrà al ballottaggio tra i due più votati. L'affluenza a Massa è stata del 60,29%, in diminuzione rispetto alle precedenti elezioni comunali quando era stata del 62,45% (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE ELEZIONI).