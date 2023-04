Matteo Renzi difende Elly Schlen dopo le polemiche seguite alla sua intervista a Vogue: "Assurdi gli attacchi sul look, il problema sono le idee". Le polemiche che ruotano intorno alla segretaria del Pd, che in un’intervista ha parlato dell'armocromia, non piacciono al leader di Italia Viva che ha affidato il suo pensiero a Twitter. "Elly Schlein - scrive Renzi - viene attaccata per l’intervista a Vogue. Troppo pop, dicono i critici. Una decina di anni fa fui attaccato per lo stesso motivo. Ovviamente quelli che dentro il Pd allora mi accusarono di personalismo oggi plaudono alla svolta giovanile della segretaria. Ma questa è un’altra storia. Il punto per me è un altro. Trovo assurdo attaccare Schlein per la sua personal shopper o la sua armocromista. Sarò vecchia maniera ma non mi interessa sapere quanto prende la sua consulente di immagine o chi la paga. A me interessa la politica”.