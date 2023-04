Enrica Chicchio, è un’armocromista, cioè un'esperta che seleziona i colori più adatti a essere indossati da una persona per creare un outfit "perfetto". C’è lei dietro il look di Elly Schlein. A rivelarlo è stata la stessa segretaria del Pd, in un'intervista a Vogue (la prima rilasciata a un giornale dalla sua nomina al vertice dem). Chicchio definisce se stessa come "consulente di immagine" e "personal shopper" ed è una delle "stylist" più rinomate di Bologna. Le sue consulenze possono arrivare a costare anche 400 euro l'ora. Dopo aver lavorato per 15 anni nel panorama dell’arte contemporanea, Enrica ha deciso di dedicare la propria professionalità nel rendere “opere d’arte” le persone nel loro quotidiano. Un lavoro che richiede una grande conoscenza anche della psiche di chi si rivolge a lei per cambiare look o per migliorarlo. E una grande empatia senza prevaricare quello che è il “gusto” del cliente.